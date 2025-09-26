Erdoğan: "Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur"

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kimlikleriyle Suriyelilerin yan yana barış içinde yaşadığı bir ülke istediklerini belirterek, "Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur, olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sonrası uçakta gündeme dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye meselesi

İsrail "saldırganlığının, Filistin ile sınırlı kalmayacağını, bölgede de yansımaları olacağını" yineleyen Erdoğan, "İsrail'in İran, Lübnan, Yemen ve Suriye'de pervasız saldırılarına şahit olduk. Suriye'de hem İsrail tarafından yapılan fiili saldırıları, hem de Suriye'nin barış ve istikrar gayretlerini baltalama girişimlerini gördük." dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ile New York'taki toplantısına da değinen Türkiye Cumhurbaşkanı, "Bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmaları Suriye hükümetinin uluslararası meşruiyeti için çok çok önemliydi. Suriye ekonomisinin ve altyapısının yeniden ayağa kalkması da çok önemli. Suriye ile her alanda iş birliği projeleri geliştiriyoruz, her zaman Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyoruz." diye konuştu.

Tüm kimlikleriyle Suriyelilerin yan yana barış içinde yaşadığı bir ülke istediklerinin altını çizen Erdoğan, "Suriye yönetimi de bizimle aynı duyguları paylaşıyor. Bunu dinamitleyecek hiçbir girişime göz yummayız. Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur, olamaz. Uluslararası toplum da Suriye'de barış ve istikrar için adımlar atmalı. Bölgedeki terör örgütlerini cesaretlendirici faaliyetlerden uzak durmalı. Özellikle Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını da çok ama çok önemsiyoruz." sözlerini sarf etti.

Gazze ve Filistin meselesi

İki devletli çözüme verilen desteğin artmasının fevkalade önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ancak bu desteğin sahaya yansıması için uluslararası toplumun kararlı bir şekilde hareket etmesine ve tedbir almasına ihtiyaç var. İsrail, attığı pervasız adımlar ve işgal politikalarıyla bu çabaları boğmayı amaçlamaktadır. Takip ettiğiniz üzere ben de hem Genel Kurul'a hitabımda hem Amerikan Başkanı Sayın Trump'la Gazze konulu toplantımızda hem de Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenen konferansta münhasıran, bu hususa dikkat çektim. Biz bu yöndeki gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Trump ile görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret ve yatırım ilişkilerini müşterek menfaatler temelinde geliştirmek için atılabilecek adımları görüştüklerini belirten Erdoğan, "100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi dahil, ticareti kolaylaştırıcı adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Savunma alanında iş birliğinin önünü açacak adımları, yapıcı bir bakış açısıyla irdelediklerini kaydeden Erdoğan, "Görüşmemizin temel konularından birini de Gazze'deki mezalimin sonlandırılmasına yönelik atılabilecek adımlar teşkil etti. Suriye'deki istikrarın muhafazası ve Ortadoğu'da barış ortamının hakim kılınabilmesi konusunda da çok ayrıntılı fikir teatimiz oldu. Birleşmiş Milletlerdeki temas ve çalışmalarımızın, değerli dostum Sayın Trump'la görüşmemizde aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.