İngiltere, petrol ihracatının yeniden başlaması için varılan anlaşmadan memnun

23 dakika önce

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu, Kürdistan petrolünün Türkiye-Irak petrol boru hattı üzerinden yeniden ihraç edilmesi için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu, 26 Eylül 2025 Cuma günü ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kürdistan Bölgesi ile Irak Hükümeti arasında Türkiye-Irak petrol boru hattı üzerinden petrol ihraç edilmesi için varılan tarihi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. "denildi.

Anlaşmanın, yatırımı güçlendirmek için iyi bir adım olduğu ve tüm Iraklılara daha fazla refah getireceği belirtilen açıklamada, "Bağdat ve Erbil'in diyalog yoluyla bu anlaşmaya varma çabalarını takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.