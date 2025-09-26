Hollanda Başbakanı: Kürdistan halkıyla gurur duyuyoruz

2 saat önce

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, "Biz Kürdistan halkıyla gurur duyuyoruz. Siz de kendinizle gurur duymalısınız." dedi.

Dick Schoof, Kurdistan24'e yaptığı özel açıklamada bulundu.

Kürdistan halkıya gurur duyduğunu dile getiren Hollanda Başbakanı, "Siz de kendinizle gurur duymalısınız. Kürdistan eşsiz bir bölgedir." sözlerini kullandı.

Kürtlerin terör örgütü DAİŞ'e karşı mücadele de önemli bir rol oynadığını belirten Dick Schoof, "DAİŞ tüm dünya için ciddi bir tehditti." dedi.

Hollanda ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne bağımlılığıyla ilgili olarak da Başbakan Schoof, şunları kaydetti:

"Biz Rus petrolünün satın almasını askıya aldık. Doğal gazı da az miktarda ithal ediyoruz. Biz bunu sıfıra indirmeyi planlıyoruz."