DNO petrol ihracat anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

1 saat önce

Norveçli petrol şirketi DNO, Kürdistan petrol ihracatına ilişkin varılan üçlü anlaşmanın ardından Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının başlaması için hazırlık yapmaları gerektiğinin kendilerine iletildiğini bildirdi.

DNO tarafından yapılan açıklamaya göre Kürdistan Bölgesi'nin Tawke sahasında günlük 38 bin varilin ihracata hazırlanmasıyla birlikte, DNO ve Genel Energy International Limited'in payını oluşturan ve şu anda günlük ortalama 30 bin varil olan kalan petrol miktarının, mevcut sözleşmeler kapsamında yurt içi müşterilere satılmaya devam edilmesi planlanıyor.

DNO CEO'su Bejen Musavar Rahmani, "İhracatta doğrudan yer almamaya karar verdik ve petrolümüzü aylık, peşin ve sevkiyatlı olarak müşterilerimize varil başına 30 doların altında bir fiyata satmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin bizden satın aldıkları petrol için kendi planları olduğunu biliyoruz ve bu, ihracat genişleme projesini desteklediği için memnuniyetle karşıladığımız bir adım." dedi.

Kürdistan petrol ihracatına ilişkin varılan üçlü anlaşmanın ardından Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının başlaması için hazırlık yapmaları gerektiğinin kendilerine iletildiğini belirten Rahmani, "Petrol ihracat anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. DNO, temmuz ayındaki insansız hava aracı saldırılarında hasar gören ekipmanların onarılması için Tawke ve Pişxabur sahalarında büyük bir üretim genişletme projesi başlattı ve ardından 2026 yılında günde 100 bin varil üretim hedefiyle sekiz kuyu açılacak," sözlerini sarf etti.

DNO, Orta Doğu, Kuzey Denizi ve Batı Afrika'da faaliyet gösteren bir Norveçli petrol ve gaz şirketidir. 1971 yılında kurulan şirket, Oslo Borsası'nda yer almaktadır.