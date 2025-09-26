New York’ta Hol Kampı konulu konferans düzenleniyor

3 saat önce

New York’ta “Çeşitliliğin korunması: geri dönüş, yargılama, rehabilitasyon ve bireylerin toplumlarına yeniden entegrasyonu” başlıklı bir uluslararası konferansı düzenleniyor.

Irak Hükümetinin himayesinde, bugün (26 Eylül Cuma günü) Bağdat saatiyle 17.00'de New York Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde, 180 ülke temsilcisi, 25 BM kuruluşu, 11 uluslararası örgüt ve ayrıca 8 sivil toplum örgütünün katılımıyla Hol Kampı ile ilgili en büyük uluslararası konferans başlıyor.

Konferansta Hol Kampı dosyası ve kampın varlığının kalıcı olarak sona erdirilmesi ele alınıyor.

Konferans, dünyayı Hol Kampı'nın tehlikeleri ve uluslararası güvenlik ve barışa yönelik tehdidi hakkında bilgilendirmek, Irak'ın ailelerini kamptan başarıyla geri getirme deneyimini sunmak ve diğer ülkeleri vatandaşlarını kamptan çekmeye ve kampın varlığını tamamen sona erdirmeye teşvik etmek olmak üzere üç ana ekseni tartışacak.