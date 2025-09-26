İznik Konferansı, Mesrur Barzani'nin katılımıyla Erbil'de başladı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla, İznik Konseyi'nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla akademik konferans düzenlendi.

Hristiyan patriklerinin birlik ve dinler arası birliktelik temalarını vurguladığı İznik Konseyi'nin 1700. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen akademik konferansı, Başbakan Barzani’nin katılımıyla bugün (27 Eylül) düzenlendi.

Konferansın gündemine göre Kürdistan Bölgesi Başbakanı bir konuşma yapacak; ayrıca konferansa Irak ve Orta Doğu'dan çok sayıda Hristiyan patriği katılacak ve onlar da konuşma yapacak.

Konferans, Hıristiyanlar için en önemli tarihi olaylardan biri olarak kabul ediliyor; burada rahipler ve patrikler birlik mesajını yaymak ve inançları birbirine yakınlaştırmak için bir araya geliyor.

Bu konferans, İznik Konseyi'nin değerlerini paylaşmak, yaymak ve modern dünyaya olan etkisini vurgulamayı amaçlıyor.