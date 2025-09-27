Mesrur Barzani’den Irak Başbakanı’na: Bu yıl maaş kaybı yaşanmamalı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, petrolün yeniden ihracı ve Kalkınma Yolu projesi başta olmak üzere birçok önemli konuyu görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Sudani’nin Başbakan Mesrur Barzani’yi telefonla aradığı belirtildi.

- “Petrolün yeniden ihracatı önemli bir başarıdır”

Sudani ve Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasını "önemli bir başarı" olarak nitelendirerek, "bunun tüm Iraklıların hizmetinde olduğunu" vurguladı.

Sudani, petrolün yeniden ihracatı konusunda anlaşmaya varıldığı için Başbakan Barzani’ye teşekkür ederken, Mesrur Barzani de anlaşmaya varılmasının önündeki engelleri kaldırdığı için Sudani’ye teşekkür ederek, anlaşmanın Irak Parlamentosunda petrol ve gaz yasasının önünü açması temennisinde bulundu.

- Kürdistan Bölgesi’nin maaş ve mali hakları

Görüşmede Başbakan Barzani, Kürdistan halkının artık kaygı duymaması için maaş ve mali hakları sorununun kökten çözülmesi gerektiğini belirterek, “Bu yıl da maaşlarda kayıp yaşanmamalı.” dedi.

Başbakan Barzani, her iki tarafın da Kürdistan Bölgesi'nin 2026 Federal Bütçesinden kendi payına düşeni alması konusunda mutabık olduğunu dile getirdi.

Irak Başbakanı da Basra'dan Kürdistan Bölgesi'ne kadar Irak'ın her yerinde daha fazla kalkınma için önemli ekonomik fırsatlar olduğunun altını çizdi.

- Kalkınma Yolu projesi

Görüşmede ele alınan bir diğer konu da Kalkınma Yolu projesinin hayata geçirilmesinin önemiydi. Bu amaçla, Bağdat'tan özel bir heyetin, Irak genelinde ekonomik kalkınma üzerinde büyük etkisi olacak bu önemli projenin hayata geçirilmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmak üzere yakında Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmesi planlanıyor.

- Kürdistan petrolünün yeniden ihracatı

İki buçuk yıldan uzun süredir petrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başladı. Liman üzerinden günlük 190 bin varil Kürdistan ham petrolü pazarlanacak.

Paris Tahkim Mahkemesi kararına göre Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarından ham petrol ihracatı 25 Mart 2023'te durdurulmuştu. Ancak, Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında 30 ay süren müzakerelerin ardından, petrol yatırım şirketleriyle Kürdistan ham petrolünün ihracatının yeniden başlatılması konusunda üçlü bir anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Kürdistan Bölgesi'nde günlük yaklaşık 240 bin varil ham petrol üretilecek, ancak bunun 190 bin varili ihraç edilerek SOMO aracılığıyla satılacak, 50 bin varili ise iç ihtiyaçlar için kullanılacak.