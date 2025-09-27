Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, sabah saat 07:00 itibariyle Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının Kerkük-Ceyhan boru hattından başladığını açıkladı.

İki buçuk yıldan uzun süredir petrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başladı. Liman üzerinden günlük 190 bin varil Kürdistan ham petrolü pazarlanacak.

Paris Tahkim Mahkemesi kararına göre Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarından ham petrol ihracatı 25 Mart 2023'te durdurulmuştu. Ancak, Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında 30 ay süren müzakerelerin ardından, petrol yatırım şirketleriyle Kürdistan ham petrolünün ihracatının yeniden başlatılması konusunda üçlü bir anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Kürdistan Bölgesi'nde günlük yaklaşık 240 bin varil ham petrol üretilecek, ancak bunun 190 bin varili ihraç edilerek SOMO aracılığıyla satılacak, 50 bin varili ise iç ihtiyaçlar için kullanılacak.

- Kuzey Petrol Şirketi Genel Müdürü Amir Halil'in açıklaması

Kuzey Petrol Şirketi (North Oil Company) Genel Müdürü Amir Halil de düzenlediği basın açıklamasında, herhangi bir sorun yaşanmadan Kürdistan petrolünün yeniden ihracatına başlandığını belirterek, "Kuzey Petrol Şirketleri, Kürdistan Yatırım Şirketleri ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı çalışanlarının yardımıyla süreç çok kolay ilerledi." dedi.

Amir Halil, Kürdistan petrolünün dünya pazarına ulaşmak üzere Türkiye'ye ulaştığını da sözlerine ekledi.

- Türkiye Eneji Bakanı'nın açıklaması

Öte yandan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışının yeniden başladığını bildirdi.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaşımda bulunan Bayraktar, bu sabah saat 07.07 itibariyle Kürdistan petrolünün Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan yeniden ihracatına başlandığını belirtti.

Paylaşımında boru hattından petrol akışının yeniden başladığını vurgulayan Bayraktar, "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır." ifadelerini kullandı.

- Başbakan Mesrur Barzani'nin açıklaması

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani de 27 Eylül 2025 Cumartesi günü (bugün) Kürdistan'da dinler arası birlik ve birlikte yaşamayı teşvik etmek amacıyla Erbil’de düzenlenen İznik Konseyi'nin yıllık konferansında konuya dair açıklamada bulundu.

Kürdistan Bölgesi’nin dış pazarlara petrol ihracatının, iki ila üç yıllık bir aradan sonra yeniden başladığını belirterek, "Federal hükümetle varılan bu anlaşma, başta Kürdistan Bölgesi halkı olmak üzere tüm Iraklılar için büyük bir kazanımdır.” dedi.

Başbakan, varılan anlaşmanın ekonomik altyapının iyileştirilmesi ve tüm vatandaşlara hizmet verilmesi için bir vesile olması temennisinde bulundu.

Bu sürecin başarısında önemli rol oynayan tüm şahsiyetlere ve taraflara teşekkür eden Başbakan, ABD’nin sürece sağladığı büyük desteğin altını çizdi.

- Irak Petrol Bakanlığının açıklaması

Irak Petrol Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığının desteği ve Irak Petrol Bakanı Hayan Abdugani’nin gözetiminde, bugün (27 Eylül) Kürdistan petrolünün Irak-Türkiye boru hattından ihracatına başlandığını aktardı.

İhracatın herhangi bir teknik sorun yaşanmadan başladığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu gelişme, federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ortak çabalarının bir sonucu olarak önemli bir başarıya ulaşıldığını gösteriyor.” denildi.

Açıklamaya göre bu gelişme, ulusal kaynakların ortaklık ve eşgüdüm ruhuyla yönetilmesi, sürdürülebilir petrol ihracatının sağlanması ve ulusal ekonominin desteklenmesi yönünde önemli bir adımdır.