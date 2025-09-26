Başbakan’dan petrolün yeniden ihracatına başlanmasına katkı sağlayan ABD’ye teşekkür

53 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, petrolün yeniden ihraç edilmesinin büyük bir başarı olarak nitelendirerek, bu gelişmenin altyapının iyileştirilmesinde etken olması temennisinde bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü (bugün) Kürdistan'da dinler arası birlik ve birlikte yaşamayı teşvik etmek amacıyla Erbil’de düzenlenen İznik Konseyi'nin yıllık konferansına katıldı.

Konferansta söz alan Başbakan, Erbil'i "birlikte yaşamanın başkenti" olarak nitelendirdi.

Söz konusu bilimsel konferansın "bu kadar çok üst düzey din adamının katılımıyla gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet" duyduğunu söyleyen Başbakan Barzani, konferansta alınan karaların bölgedeki tüm toplumlar arasında barışçıl bir arada yaşama kültürünü ayrıca barış, birlik ve kardeşlik ilkelerini güçlendirmeye hizmet etmesini umut etti.

Hükümetin, Kürdistan toplumları arasında barışçıl bir arada yaşama, din özgürlüğü ve birlik ilkelerini daha da güçlendirmeye devam edecekğini savunan Başbakan, Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm toplulukların hep birlikte baskı ve işgale maruz kaldığının altını çizerek, bugün memleketi yeniden inşa etmek, geliştirmek ve ileri taşımak için bir arada olduklarını belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin dış pazarlara petrol ihracatının, iki ila üç yıllık bir aradan sonra yeniden başladığını belirterek, "Federal hükümetle varılan bu anlaşma, başta Kürdistan Bölgesi halkı olmak üzere tüm Iraklılar için büyük bir kazanımdır.” dedi.

Başbakan, varılan anlaşmanın ekonomik altyapının iyileştirilmesi ve tüm vatandaşlara hizmet verilmesi için bir vesile olması temennisinde bulundu.

Bu sürecin başarısında önemli rol oynayan tüm şahsiyetlere ve taraflara teşekkür eden Başbakan, ABD’nin sürece sağladığı büyük desteğin altını çizdi.