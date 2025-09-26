Trump: Gazze konusunda çok ilham verici görüşmeler düzenliyoruz

27 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusundaki müzakerelerin sürdüğünü ve süreceğini belirtirken, Hamas'ın görüşmelerden haberdar olduğunu, İsrail’in bilgilendirildiğini söyledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze konusundaki müzakerelere yer verdi.

Donald Trump, "Orta Doğu Topluluğu ile Gazze konusunda çok ilham verici ve verimli görüşmeler düzenlediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu konuya ilişkin yoğun müzakerelerin 4 gündür sürdüğünü kaydeden Trump, "başarıyla tamamlanmış" bir anlaşma yapılabilmesi için ne kadar gerekirse de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bölgedeki her ülkenin konuya dahil olduğunu ve Hamas'ın görüşmelerden haberdar olduğunu dile getiren Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrail yetkililerinin konu hakkında bilgilendirildiğini aktardı.