İsmail Beşikci beyin kanaması geçirdi

"Sağlık durumu ciddiyetini koruyor"

2 saat önce

Gazeteci ve yazar İsmail Beşikci, Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirdi.

Beşikci, 27 Eylül Cumartesi günü, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi ile Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'ne katıldı.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre Diyarbakır'da katıldığı 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirdi.

İsmail Beşikci Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili hocamız İsmail Beşikci bugün Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirmiştir. Şu an Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde tutulmakta."

Açıklamada, Beşikci'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sevgili hocamız İsmail Beşikçi bugün Diyarbakır'da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirmiştir. Şu an Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde tutulmakta. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kalbimiz ve dualarımız hocamızla. pic.twitter.com/M9lDigXt6N — İsmail Beşikci Vakfı (@ibesikcivakfi) September 27, 2025

İsmail Beşikci, 7 Ocak 1939'da Çorum'da Türk ve dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kürt halkının dostu ve savunucusu olarak bilinen Beşikci, 17 yıl iki ay hapis cezasının ardından serbest bırakıldı.