Başkan Barzani ve Sudani'den telefon görüşmesi

2 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur ​​Barzani ile telefon görüşmesi yaparak, petrol ihracatının yeniden başlaması için gösterdikleri çabalardan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Muhammed Şiya Sudani'nin Başkan Mesud Barzani, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Sudani'nin görüşmelerinde, bölgede üretilen ham petrolün ihracatının yeniden başlatılması ve gelirlerinin merkezi hazineye teslim edilmesi konusundaki son anlaşmanın sağlanmasına katkıda bulunan, her yerde Irak halkımızın çıkarlarından yana olan Kürdistan liderlerinin ve güçlerinin tutumlarına duyduğu takdiri ifade ettiği belirtildi. Ayrıca, Anayasa ve Bütçe Kanunu'nun gereklerine uygun olarak anlaşmaya varılmasıyla sonuçlanan federal hükümet ile bölge hükümeti arasındaki ortak çabaları vurguladı.

Görüşmeler sırasında, ulusal kalkınmayı güçlendiren, kapsamlı ulusal çıkarı öne çıkaran, kapsamlı ekonomik ilerlemenin sağlanmasında ortak hedefleri somutlaştıran ve Irak halkımızın tüm bireyleri için servetin adil dağıtımının ve korunmasının sağlanmasına yönelik adımların atılmasının teyit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşmelerde, yatırımların ülkede kapsamlı kalkınmayı yaratmanın temel itici gücü olması ve Irak ekonomisinde nitelikli bir dönüşüm sağlaması nedeniyle Irak'taki yatırımlara destek verilmesinin teyit edildiği kaydedildi.