Almanya Kürt Toplumu Kongresi Hannover’de düzenlendi

1 saat önce

Almanya Kürt Toplumu (Kurdische Gemeinde Deutschland – KGD) Federal Kongresi Hannover’de düzenledi.

Almanya’daki Kürt diasporasının en önemli çatı kuruluşlarından biri olan Almanya Kürt Toplumu, 27 Eylül 2025 Pazar günü saat 11.00'de Hannover’de düzenlenen Federal Kongre ile yeni dönem çalışmalarına start verdi.

Kongrede, Almanya’nın farklı eyaletlerinden gelen delegeler bir araya geldi. Katılımcılar, önümüzdeki yıllarda izlenecek siyasi stratejileri tartışırken aynı zamanda yeni bir federal yönetim kurulunu seçmek ve tüzük değişikliğini onaylamak için oy kullanılandı.

Kongrenin en dikkat çekici bölümünde Dr. h.c. Herbert Schmalstieg – KGD Danışma Kurulu Başkanı ve Hannover’in eski Büyükşehir Belediye Başkanı. Kürt Toplumuna ve çok kültürlü şehir yaşamına yaptığı uzun soluklu katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Alman Teknik Yardım Kurumu (THW) – Kürdistan Bölgesi'nde sergilediği insani yardım ve yeniden yapılanma çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi.

Kongrede farklı kademelerden siyasetçiler de delegelere hitap etti.

Monika Platte, Hannover Belediye Başkanı, ev sahibi şehir adına konuşma yaptı.

Stephan Weil, Aşağı Saksonya eski Başbakanı, eyalet hükümetini temsilen söz aldı.

Christoph de Vries, Federal İçişleri ve Yurt Bakanlığı Müsteşarı, federal hükümet adına selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmacılar, Alman siyaseti ile Kürt toplumu arasındaki bağların güçlendiğini hem de KGD’nin giderek daha görünür bir aktör haline geldiğini ortaya koydu.

Yaklaşık 1,2 milyon Kürt'ün yaşadığı Almanya’da, KGD yıllardır Kürt diasporasının siyasi, sosyal ve kültürel temsil organı olarak faaliyet gösteriyor. Dernek, özellikle entegrasyon, kimliğin korunması, eğitim ve kadınların güçlendirilmesi konularında faaliyet yürütüyor.

Hannover’deki bu kongre yeni yönetim ve yenilenen tüzükle birlikte örgütsel bir yenilenme anlamına geliyor hem de Kürt toplumunun Almanya’daki politik ağırlığını göstermek açısından önemli bir dönemeç olarak görülüyor.