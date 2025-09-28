Maliki: "Koordinasyon Çerçevesi gelecek Irak Başbakanı'nı belirleyecek"

"Başbakanlık için 10 aday yarışıyor"

1 saat önce

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri Maliki, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçimlerde devlet mali kaynaklarını kullanmakla suçlayarak, bunun adil rekabet ilkesini zedeleyeceği uyarısında bulundu.

Rabia televizyonuna röportaj veren Maliki, "Koordinasyon Çerçevesi, başından beri Başbakan'ın görev süresi boyunca seçimlere katılmaması gerektiği temel koşulunu koydu; böylece devlet kaynaklarının siyasi propaganda için kullanılmasının önüne geçilmiş oldu." dedi.

Sudani Hükümetini seçimlerde devlet mali kaynaklarını kullanmakla suçlayan Maliki, bunun adil rekabet ilkesini zedeleyeceği ve Irak'taki demokratik sürecin bütünlüğünü tehdit edeceği uyarısında bulundu.

Başbakanlık için yarışan 10 adayın bulunduğunu belirten Nuri Maliki, "Başbakan seçimine dışarıdan müdahaleyi reddediyoruz." dedi.

Maliki, ayrıca Sudani'nin Koordinasyon Çerçevesinin onayını almazsa, bir daha aday olmayacağını söyledi.

Eski Baas Partisi'nin fikirleri, şu anda Orta ve Güney Irak'ın orta ve güney kentlerinde 27 bin yeni üyesi bulunduğunu öne süren Maliki, "Sünni toplum mezhepçiliği reddediyor, Beşar Esad rejiminin düşüşünün sonuçları Irak'ta mezhepçiliği teşvik etmiyor." diye konuştu.