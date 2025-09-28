İlham Ahmed: Şam, Mazlum Abdi'ye Savunma Bakanlığı teklif etti

3 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed, Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'ye Savunma Bakanlığı teklif ettiğini söyledi.

El-Majalla dergisine verdiği röportajda, Şam yönetimiyle yürütülen müzakerelerin ayrıntılarını paylaştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile ağustos ayında Şam’da yapılan son görüşmelere değinen İlham Ahmed, Rojava'nın kendi bakış açısını sunduğunu ve konuları tartışmak üzere uzman komitelerin bir takvim çerçevesinde toplanması konusunda anlaşmaya vardığını kaydetti.

Ahmed, temel anlaşmazlık noktalarının “SDG ile yeni Suriye ordusu arasındaki ilişkinin geleceği” ve Özerk Yönetimin konumu ile Suriye sisteminin doğası arasında merkeziyetçilik ve ademi merkeziyetçilik ilişkisi” olduğunu ifade etti.

Mazlum Abdi veya SDG’den başka bir subayın Savunma Bakanı veya Genelkurmay Başkanı olarak görev alması yönünde Şam yönetiminden teklifler geldiğini belirten İlham Ahmed, bu tür tekliflerin normal olduğunu ve bölgenin temsili ile Suriye toplumunun kültürel çeşitliliğinin Şam’daki yönetimde ortaklığının önemli olduğunu söyledi.

Uzman komitelerin bu ay içinde toplanması ve bir zaman çizelgesi belirlenmesi beklendiğini ancak Şam’dan henüz yanıt alınamadığını aktaran İlham Ahmed, Ahmed Şaraa’nın New York’a gitmeden önce Şam’da bir müzakere turunun gerçekleşmesi gerektiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.