Başbakan Barzani'nin mali desteği DAİŞ'ten kurtulanlara dağıtılacak

2 saat önce

Terör örgütü DAİŞ'in elinden kurtulan 3000'den fazla Ezidi, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin yaş sınırı olmaksızın ücretsiz eğitim ve psikolojik destek içeren mali yardımından yararlanıyor.

Proje sorumlusu İman Abdullah, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, 29 Eylül Pazartesi günü (bugün) Şexan'da, Mesrur ​​Barzani tarafından sağlanan DAİŞ'ten kurtulanlara yönelik yardımların dağıtımına başladıklarını söyledi.

İman Abdullah, projenin Ağustos 2024'te başladığını ve bugüne kadar devam ettiğini belirterek, Başbakan'ın yardımlarından 3 bin 575 kişinin yararlandığını, bu sayının arttığını, yurtdışındakilerin de yardımlardan yararlanabileceğini kaydetti.

Projenin sadece maddi destek değil, aynı zamanda eğitim desteği de içerdiğini belirten Abdullah, hayatta kalanların ücretsiz eğitimden yararlanabileceğini ifade etti.

İman Abdullah ayrıca, "Yardım projesinin duyurulmasının ardından, Kürdistan Bölgesi Hükümetine sunulan listede yer almayan 15 kişi daha kurtarıldı. 2024 ve 2025 yıllarında kurtarılan ve yardımdan yararlanacak isimlere de onay verildi." dedi.