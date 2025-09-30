Başbakan’dan Xalid Şli’nin ailesine taziye mesajı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Xalid Şli’nin ailesine başsağlığı dileyerek, kendisinin Badinan ile Kürdistan'ın değer gören ve vatansever şahsiyetlerinden biri olduğunu söyledi.

Başbakan Barzani, 30 Eylül 2025 Salı günü, tanınmış bir komutan ve Peşmerge olan Xalid Şli’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Eylül ve Mayıs devrimlerinde mücadele etmiş, tanınmış bir komutan ve Peşmerge olan Xalid Şli’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Başbakan, Xalid Şli’nin Badinan ile Kürdistan'ın değer gören ve vatansever şahsiyetlerinden biri olduğunu vurguladı.

Başbakan mesajında, “Merhumun ailesine, Badinan halkına ve genel olarak Kürdistan halkına başsağlığı diliyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve dostlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.