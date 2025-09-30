Başbakan Barzani: Kürdistan farklı dinlerin memleketidir

52 dakika önce

Başbakan Mesrur Barzani, Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Departmanı Başkanı Anthony başkanlığındaki Rus Ortodoks Kilisesinden bir heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 30 Eylül 2025 Salı günü yapılan açıklamada, Başbakan’ın Anthony başkanlığındaki Rus Ortodoks Kilisesinden bir heyeti kabul ettiği belirtildi.

Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin’in hazır bulunduğu görüşmede, dini topluluklar arasında barışçıl bir arada yaşama ve birlik kültürünün geliştirilmesine vurgu yapıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre Başbakan, "Kürdistan farklı dinlerin bir arada yaşadığı bir memlekettir. Her zaman farklı toplumlar arasında bir arada yaşama kültürünü, barış ve kardeşlik ilkelerini derinleştirmek ve güçlendirmek için çalışacağız.” dedi.

Heyetin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdiği kaydedilen açıklamaya göre heyet, "Kürdistan'da tüm dinlerin ve toplulukların barış ve huzur içinde yaşaması, haklarının korunması büyük bir şanstır." değerlendirmesini yaptı.