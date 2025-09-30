Başkan Barzani: Kürdistan halkı birlik ve beraberliğe içtenlikle inanıyor

15 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Departmanı Başkanı Anthony başkanlığındaki Rus Ortodoks Kilisesinden bir heyeti kabul etti.

Başkan Mesud Barzani, 30 Eylül 2025 Salı günü (bugün), Primam'da Anthony başkanlığındaki Rus Ortodoks Kilisesinden bir heyeti kabul ederken görüşmede, Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin de hazır bulundu.

Rus Ortodoks Kilisesi heyeti, Kürdistan'a yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Barzani'nin Kürdistan'daki dini ve etnik topluluklar arasındaki beraberliğin, barışın ve huzurun derinleştirilmesindeki rolünü takdir etti.

“İnsanlığın kaynağı olan ve bir arada yaşama inancının derin olduğu bir coğrafyada yer alan Kürdistan Bölgesi'ne büyük önem” verdiklerini vurgulayan heyet, Kürdistan'daki tüm dini merkezlerle ilişkilerinin devam etmesi ve geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Başkan Barzani ise Kürdistan halkı ile Rus halkı arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkisine değinerek, zor zamanlarda Kürdistan toplumlarının birbirlerine karşı sadakatinin çeşitli tarihsel örneklerinden söz etti.

Başkan Barzani’ye göre Kürdistan halkı bütün yüreği ve inancıyla birlik ve beraberliğe inanmış, bu inanç, kökleri tarihe dayanan ve gelecek nesillere aktarılacak güçlü bir kültür haline gelmiştir.