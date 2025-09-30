BM'den Trump'ın Gazze planına destek mesajı

3 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planının tarafı olmadığını ancak tüm barış planlarını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke ve BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeyi hedefleyen planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BM'nin, bu planın taslağının hazırlanmasında yer almadığını, bu sebeple planın içeriğine dair bilgisinin olmadığını belirten Laerke, "BM ve insani yardım kuruluşları, ilk günden beri yaptığımız gibi, Gazze'ye yardım dağıtımını artırmaya hazır ve bu konuda yetenekli. Bunu yapmamıza izin verilen, güvenlik ve emniyetin olduğu her fırsatta yardımları ulaştırıyoruz." dedi.

Gazze'ye ulaştırılmak için stoklanmış ve gönderilmeye hazır yardımların olduğunu aktaran Laerke, bu yardımların bedelinin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını bekleyen bağışçılar tarafından ödendiğini dile getirdi.

Vellucci de açıklanan planın farkında olduklarını kaydederek, barış çabaları konusunda taraflarla iletişimi sürdürdüklerinin altını çizdi.

Alessandra Vellucci, "Gerçekten de tüm arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette, insani yardım sağlanması dahil, elimizden gelen her türlü barış planını desteklemeye hazırız." diye konuştu.