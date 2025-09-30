Antalya Büyükşehir Belediyesine operasyon: 16 gözaltı

3 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında bugün yeni bir operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturması kapsamında, hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden aralarında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi B.Ö. ve iş insanı R.K'nin de bulunduğu 16'sının yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde Antalyaspor Derneğinde aramalar yapıldı. Soruşturmanın ayrıntıları ve gözaltı kararlarının gerekçeleri yetkililer tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı.