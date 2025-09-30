Başkan Barzani, KYB-KDP toplantısına başkanlık edecek

5 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi 10. Kabinesinin kurulması dahil birçok konunun gündeme alınacağı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) toplantısına başkanlık edecek.

Edindiğimiz bilgilere göre Başkan Barzani, 30 Eylül 2025 Salı Pirmam’da gerçekleştirilmesi planlanan KDP-KYB toplantısına başkanlık edecek.

KDP Başkan Yardımcıları Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani, KYB Genel Başkanı Bafıl Talabani, Mam Celal'in Sekreterlik Bürosu Başkanı Kubad Talabani ve her iki partinin Siyasi Büro üyelerinden oluşan birer heyet de katılacak.

Görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi durum, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreç ve yeni hükümetin kurulması konularının ele alınması öngörülüyor.

Söz konusu toplantı, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü, Başkan Barzani’nin Pirmam’da KYB lideri Talabani’yi kabul etmesinin ardından geldi.