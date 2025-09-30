Türkiye, Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

4 saat önce

Katar, Türkiye'nin bugün Gazze için gerçekleştirilecek arabuluculuk toplantısına katılacağını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için Türkiye’nin bugün gerçekleşecek arabuluculuk toplantısına katılacağı belirtildi.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Katar'daki toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil edecek.

Katar'ın resmi kaynaklarından yapılan açıklamada, "Gazze planı pazartesi günü Hamas'a iletildi. Türkiye bugün yapılacak olan arabuluculuk toplantısına katılacak." denildi.

Ayrıca Katarlı yetkililer, Hamas'ın Gazze'nin ateşkes teklifini "sorumlu bir şekilde" incelediğini ve Hamas’a iletildiğini ifade etti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı. Netanyahu öte yandan Gazze'deki işgalin devam edeceğini vurgulamıştı.