Diyarbakır Barosu: "Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmalı"

1 saat önce

Diyarbakır Barosu, hapishanelerdeki tecrit politikalarının toplumsal barış umutlarını hedef aldığını belirterek, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi ve Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER), 30 Eylül'de düzenlenen basın toplantısında, haziran-ağustos dönemini kapsayan cezaevleri hak ihlalleri raporunu açıkladı.

Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu üyesi Rihan Gök, hapishanelerdeki tecrit politikalarının toplumsal barış umutlarını hedef aldığını belirterek, “Demokratik siyaseti, toplumsal muhalefeti ve barış özlemini bastırmayı amaçlayan bu uygulamalar, yalnızca bireyleri değil; toplumun zihinsel, sosyal ve moral dokusunu da derinden zedelemektedir.” dedi.

Gök, “Demokratikleşmenin ve kalıcı toplumsal barışın ön koşulu, hakikatle yüzleşmek ve geçmişin inkâr, şiddet ve imha politikalarıyla hesaplaşmaktır. Bu yüzleşme olmaksızın ne adalet, ne toplumsal güvenlik, ne de gerçek bir barış mümkündür. Bugün hapishaneler birer ‘sessizleştirme mekânı’ olarak kullanılırken, aslında toplumun tümüne yönelik bir itaat dayatması uygulanmakta ve demokratik toplumsal yaşam sistematik biçimde zayıflatılmaktadır.” diye konuştu.

Raporda, Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin koşulsuz olarak kaldırılması, cezaevlerindeki sistematik işkence ve kötü muamelenin son bulması, bağımsız denetim mekanizmalarının işletilmesi, sağlık hakkının güvence altına alınması çağrısı yapıldı.