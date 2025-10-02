İki Kürt kızı Katar'da düzenlenen münazara yarışmasına katılacak

1 saat önce

Katar Vakfı'nın programlarından biri olan Münazara Yarışması 3-4 Ekim 2025 tarihlerinde Doha'da düzenlenmesi planlanıyor.

Kürdistan'ı temsil eden iki Kürt genci, Kürdistan Vakfı'nın desteğiyle Münazara Yarışması'na katılarak, yeteneklerini sergileyecek.

Kürdistan Vakfı'nın sponsorluğunda düzenlenecek münazaraya, Azya Xalid Hasan (16) ve Yara Herş Saeedi (17) adlı iki Kürt kızı katılacak.

Kürdistan Vakfı'nın bu desteği, Kürt gençlerinin yeteneklerinin uluslararası etkinlik ve yarışmalarda temsil edilmesinde büyük bir adımdır. Bu iki Kürt gencinin katılımı ise Kürdistan Vakfı'nın gelecek nesli güçlendirme ve Katar Vakfı gibi uluslararası kurumlarla ilişkileri güçlendirme görevini vurgulamaktadır.

Kürdistan Vakfı, farklı projeler ve kaliteli çalışmalarla Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının kapasitelerini desteklemek ve geliştirmek için yeni ve farklı bir girişimdir.