DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan'la görüşecek

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir araya gelecek.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, Öcalan ile görüşme için saat 10.30'da yola çıktı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adası’na doğru hareket etmiştir."