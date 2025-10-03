Hindistan ve Çin arasında yıllar sonra direkt uçuşlar başlıyor

2 saat önce

Hindistan ve Çin arasında durdurulan direkt uçuşların bazı kentlerde ekim ayının sonu itibarıyla yeniden başlayacağı duyuruldu.

Hindistan'ın Pekin Büyükelçiliği, iki ülke arasında 2020'de Covid-19 salgını nedeniyle durdurulan ve sonrasında da sınırda yaşanan çatışmalar nedeniyle başlatılmayan direkt uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

İki ülkenin belirli kentleri arasında direkt uçuşların ekim sonu itibarıyla hava yolu şirketlerinin kararları uyarınca başlayacağı belirtilirken, bunun "Hindistan hükümetinin Çin ile ilişkileri kademeli olarak normalleştirme girişimlerinin" bir parçası olduğunun altı çizildi.

Hindistan merkezli hava yolu firması Indigo ise sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kolkata kentinden Çin'in Guangcou kentine aktarmasız uçuşların 26 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Çin ile Hindistan arasında Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına ulaşan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Ardından ağustosta iki ülke, sınır ihtilaflarının çözümü ve bu bölgelerde gerilimin düşürülmesi için yeni mekanizmalar kurulması konusunda anlaşmış, 3 noktadan sınır ticaretinin tekrar açılmasına ve direkt uçuşların yeniden başlatılmasına karar vermişti.