Suriye'de parlamento seçiminde bir Yahudi aday

3 saat önce

Suriye’de 5 Ekim'de gerçekleşecek olan parlamento seçimlerinde bir Yahudi de aday oldu.

Bir Yahudi hahamın oğlu olan Suriye asıllı Amerikalı, Suriye Parlamento seçimlerinde aday oldu. Bu, yaklaşık 70 yıldır parlamento için aday olan ilk Yahudi olacak.

ABD'de yaşayan 47 yaşındaki Henry Hamra, şubat ayında babasıyla birlikte Şam'a geri döndü. Hamra, Suriye Parlamento seçimlerinde tek Yahudi aday olarak yarışıyor.

Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Nur Necme, "Henry Hamra, seçimlerin resmi adayıdır ve ülkedeki diğer adaylar gibi kendi programını açıkladı." dedi.

Suriye Parlamento seçimlerinde yüzde 14'ü kadın 1578 aday yarışıyor.