CHP lideri Özel: "Son seçimin birinci partisiyiz"

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Son seçimin birinci partisiyiz, artık sokakta çok daha güçlüyüz." dedi.

Bugün (4 Ekim 2025 Cumartesi günü) CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı Bolu Abant’ta başladı.

Açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Özgür Özel, partisinin son seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti olduğunu söyleyerek, "Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız ve gitgide güçleniyoruz." ifadesini kullandı.

Özel, "Artık herkes bilsin ki anketlerde birinci partiyiz, evet. Son seçimin birinci partisiyiz, evet. Ama en önemlisi artık sokakta çok daha güçlüyüz. Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız ve gitgide güçleniyoruz. Millet yüzünü Cumhuriyet Halk Partisi’ne döndü. Çünkü millet yüzünü yanında olana döner. Millet oy alırken yüz dönüp beş yıl boyunca sırt dönenlere, ‘Ne olursa olsun canım, nasılsa gelecek seçimlerden önce bir yerlerden para ayarlarız. Enflasyonu salarız. Seçimden sonra yine bedelini onlara ödetmek üzere biz bu emekliyi kandırırız, asgari ücretliyi kandırırız, çiftçiyi kandırırız, gençleri bir şekilde kandırırız’ diyenlere karşı artık millet seçimde yüz dönüp de sonrasında dönenler yerine seçimin ertesi gününden itibaren birinci parti olmalarına rağmen milletin derdiyle dertlenenleri, onları savunanları, yanında olanları görüyor." şeklinde konuştu.

Bin günlük bir seçim kampanyası içerisinde olduklarını söyleyen Özel, "İddia ediyorum. Cumhuriyet tarihinin, dünya siyaset tarihinin en uzun soluklu seçim kampanyasını yapıyoruz." sözlerini sarf etti.

Muhalefet partilerinden destek gördüklerini ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra DEM Parti’den İYİ Parti’ye, Saadet Partisi’nden Deva Partisi’ne, Gelecek Partisi’ne, Emek Partisi’nden TİP’e, Meclis zemininde bulunan birlikte mücadele verdiğimiz bütün muhalefet partilerine, partimize nasıl sahip çıkıyorsak onların kurumsal kimliklerine de öyle sahip çıkmak durumundayız. Ben çok değerli Genel Başkanlarıyla ayrı ayrı görüştüm ve görüşmeye de devam ediyorum." dedi.