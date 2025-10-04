SOHR Başkanı: Suriye'nin Erbil kadar müreffeh ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz

2 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdurrahman, başkent Erbil'e ilk ziyaretinin ardından, şehri refah, bir arada yaşama ve istikrar örneği olarak nitelendirdi.

Rami Abdulrahman, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'e ilk ziyaretimde tarifi imkansız güzel bir şehire şahit oldum; cömertlik ve insanlık değerleri bir araya gelmiş." dedi.

SOHR Başkanı, paylaşımında, ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'nin Erbil'in izinden gitmesini hayal ediyoruz; Erbil, terör saldırılarının üstesinden gelmiş, parlak bir geleceğe sahip, kadim medeniyetin kokusunu, refahın güzelliğini ve ilerleme ruhunu taşıyan bir şehir."

Rami Abdulrahman, mesajının sonunda, "Erbil bana, halkının büyük yüreklere sahip olduğu, farklı kabilelerden, dinlerden ve milletlerden birleşik bir yapı oluşturduğu başka bir yuva gibi geldi." sözlerini kullandı.