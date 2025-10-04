Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinden sonra ilk parlamento seçimi yapılıyor

1 saat önce

Suriye'de, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimi bugün yapılıyor.

Oy kullanma işlemi, Suriye’nin çeşitli vilayetlerinde oluşturulan seçmen heyetleri tarafından gerçekleştirilecek.

Yüksek Seçim Komisyonu tarafından belirlenen seçim bölgelerindeki sandık merkezlerinde çoğu vilayette seçim yapılacak. Ancak Rakka ve Haseke vilayetlerinin bazı bölgelerinde seçim tarihi daha sonra belirlenecek. Söz konusu vilayetlerdeki diğer seçim bölgeleri ile Süveyda vilayetindeki tüm seçim bölgelerinin ise uygun şartlar sağlanana kadar boş bırakılacağı açıklandı.

SANA haber ajansına açıklama yapan Suriye Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevvar Necme, sandık merkezlerinin bugün sabah saat 09:00’da açılacağını söyledi.

Necme, "Oy kullanacaklar, onaylı seçmen heyeti üyeleri olacak. Seçmenler kimlik belgelerini göstererek merkezlere gelecek, ardından resmi mühürlü oy pusulasını almak üzere alt komite başkanına yönlendirilecekler. Gizli oy verme odasında oy pusulasını hazırlayacaklar ve oylarını açıkça sandığa atacaklar." dedi.

Sözcü Nevvar Necme, oy kullanma işleminin önceden saat 12:00’de sona ereceğini, ancak tüm seçmen heyeti üyeleri oy kullanmazsa, sandıkların en geç saat 16:00’ya kadar açık tutulacağını belirtti.

Oy verme tamamlandıktan sonra, oy sandığı medya mensuplarına açık şekilde açılarak oyların sayımına başlanacak. İlk sonuçlar anında medyada ilan edilecek.

Seçim Komisyonu Sözcüsü, ön sonuçların açıklanmasının ardından itirazların değerlendirilmesi için seçim itiraz komisyonlarına başvurulacağını ve resmi sonuçların önümüzdeki Pazartesi ya da Salı günü Yüksek Halk Meclisi Seçim Komisyonu tarafından düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağını bildirdi.

Aday tanıtım kampanyaları 29 Eylül’de başlayıp 3 Ekim akşamı sona erdi.

Suriye Parlamento seçimlerinde yüzde 14'ü kadın 1578 aday yarışıyor.

Bu seçimler, 8 Aralık 2024’te devrik rejimin düşüşünden sonra düzenlenen ilk Halk Meclisi seçimleri olarak, Suriye’nin geçiş dönemini temsil eden yeni yasama organlarının kurulması açısından kritik bir öneme sahip.