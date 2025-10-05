İsrail, Yemen'den fırlatılan füzeyi engelledi

4 saat önce

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir füzenin engellendiğini duyurdu.

IDF tarafından yapılan açıklamaya göre Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail’in orta kesimleri ve Batı Şeria'nın güneyinde sirenler çaldı.

Füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

İHA'nın haberine göre son saldırı, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını 18 Mart'ta yeniden başlatmasından bu yana Husiler tarafından İsrail'e yapılan 91. balistik füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Husiler, bu süre zarfında İsrail’i en az 41 insansız hava aracı saldırısı (İHA) ile hedef almıştı.

Ocak 2025'teki İsrail-Hamas ateşkesinden önce ise Husiler İsrail'e yönelik 40'tan fazla balistik füze ve 100'den fazla İHA ile seyir füzesi fırlatmıştı.