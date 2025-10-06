Başbakan Barzani’den Cema Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Cema Bayramı (toplanma) dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ezidilerin meşru haklarına desteğini vurguladı.

Mesrur ​​Barzani, 6 Ekim Pazartesi günü, Ezidilerin Cema Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Cema Bayramı dolayısıyla Ezidileri kutlayan Başbakan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kürdistan ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimi kutluyorum, bayramınızı mutlu bir şekilde geçirmenizi umuyorum."

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Ezidilerin meşru haklarına desteğini vurgulayan Başbakan Mesrur ​​Barzani, "Kürdistan'ın yerli bir topluluğu olarak onlara hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Ezidi Kürtler her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında en büyük hac bayramı olan Büyük Cema Bayramı'nı inançları açısından kutsal sayılan Laleş İbadethanesi’nde bir araya gelerek kutluyor.