Başbakan Barzani’den Cema Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Cema Bayramı (toplanma) dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ezidilerin meşru haklarına desteğini vurguladı.
Mesrur Barzani, 6 Ekim Pazartesi günü, Ezidilerin Cema Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Cema Bayramı dolayısıyla Ezidileri kutlayan Başbakan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kürdistan ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimi kutluyorum, bayramınızı mutlu bir şekilde geçirmenizi umuyorum."
Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Ezidilerin meşru haklarına desteğini vurgulayan Başbakan Mesrur Barzani, "Kürdistan'ın yerli bir topluluğu olarak onlara hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.
Ezidi Kürtler her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında en büyük hac bayramı olan Büyük Cema Bayramı'nı inançları açısından kutsal sayılan Laleş İbadethanesi’nde bir araya gelerek kutluyor.