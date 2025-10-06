Sine Valisi: İran, Kürdistan Bölgesi ile ticari ilişkilerini genişletmek istiyor

50 dakika önce

Sine Valisi Areş Lihoni, bu yıl Kürdistan Bölgesi'nden 540 milyon dolar değerinde ithalat yapıldığını söyledi.

Vali Areş Lihoni, 5 Ekim 2025 Pazar günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi ile Sine arasındaki ticari ilişkilerini değerlendirdi.

Sine ilinin sınır bölgelerinde yaşayanların, bu yıl Kürdistan Bölgesi'nden 540 milyon dolar değerinde malı vergi ödemeden ithal ettiğini söyleyen Lihoni, "İran, Kürdistan Bölgesi ile ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor ve her iki taraftan iş adamlarına kolaylık sağladı." dedi.

Bu yılın mayıs ayında, Kürdistan Bölgesi'nden bir heyet Sine'yi ziyaret ederek, ikili ticari, kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bir dizi önemli görüşme gerçekleştirmişti.