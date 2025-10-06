Başkan Barzani, Ezidilerin Cema Bayramı’nı kutladı

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, "Ezidiler, Kürdistan halkının sevilen ve ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Mesud Barzani, Ezidilerin Cema (toplanma) Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Barzani, mesajında Kürdistan ve dünyadaki tüm Ezidileri kutlayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ezidiler, Kürdistan halkının sevilen ve ayrılmaz bir parçasıdır. Ezidi kardeşlerimizin başına gelen tüm zorlukların, Şengal ve çevresine yıllardır dayatılan ve bizi endişelendiren yasadışı ve olağanüstü durumun ardından, Ezidi Kürtler bayramlarını barış içinde ve özgürce kutluyor."

Başbakan Barzani, mesajının sonunda, Kürdistan'daki tüm din ve etnik grupların arasında bir arada yaşama ve birlik kültürünün korunması ve güçlendirilmesi için tüm tarafların birlikte çalışmasının görevi olduğunu vurguladı.

Ezidi Kürtler her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında en büyük hac bayramı olan Büyük Cema Bayramı'nı inançları açısından kutsal sayılan Laleş İbadethanesi’nde bir araya gelerek kutluyor.