Fransa'da dün hükümeti kuran Başbakan bugün istifa etti
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Sebastian Lecornu, bugün görevinden istifa etti.
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu’nun, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunduğu bildirildi.
Sebastien Lecornu, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu.
Lecornu'nun istifası, yeni hükümetin kurulmasından saatler sonra gerçekleşti.
Yeni Fransa Başbakanı Lecornu'nun yarın parlamentoda hükümetinin genel politika konuşmasını yapması planlanıyordu.
Lecornu, Emmanuel Macron döneminde Fransa'nın yedinci başbakanı olarak kabul ediliyordu.