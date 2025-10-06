Çatışmaların ardından Halep'te anlaşmaya varıldı

21 dakika önce

Suriye’nin Halep ilinde, Suriye ordu güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalara ilişkin ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde SDG ile ordu güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtti.

Öte yandan, Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da Suriye’nin resmi devlet kanalına yaptığı açıklamada, çatışmalarda 25 sivilin yaralandığını söyledi.

Çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi de aktarıldı.

Çatışmalar, sabah saatlerinde Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine başlamıştı. Akşam saatlerine kadar yoğunlaşan çatışmalar bölgedeki birçok ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.