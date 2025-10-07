Başbakan yeni inşa edilen devlet okullarının açılışını yapacak

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil’de yeni inşa edilen devlet okullarının açılışını gerçekleştirecek.

Başbakan Barzani, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü (bugün) Erbil’de inşa edilen yeni 29 okul binasının açılışını gerçekleştirecek.

İnşa edilen söz konusu okul binalarından 4’ü anaokulu 25’i ilk ve ortaokul öğrencilerine tahsis edilmiş durumda.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı verilerine göre Kürdistan Bölgesi'nde 6 bin 844 devlet okulu, 594 özel okul bulunuyor. Bunlardan 28'i yeni inşa edildi, 30 okul binasının inşaatı ise devam ediyor.