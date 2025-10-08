Büyükelçi Krebber: Barış ve istikrar unsuru olan Kürdistan Bölgesi desteklenmeli

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Almanya’nın yeni Irak Büyükelçisi Daniel Krebber ile Türkiye'deki barış süreci ve terör meselesi dahil birçok konuyu görüştü.

Başkan Barzani, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü (bugün), Pirmam’da Almanya’nın yeni Irak Büyükelçisi Daniel Krebber ve beraberindeki heyeti görüştü.

Daniel Krebber, Kürdistan halkı ile Alman halkı arasındaki tarihi ilişkilere de dikkat çekerek, Almanya’nın Kürdistan halkına saygı duymaya ve destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Almanya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin güvenlik, ekonomi ve göç alanlarında koordinasyon halinde sürdürülüp, ilerletilmesine vurgu yapan Daniel Krebber, Kürdistan Bölgesi'nin bölgede barış ve istikrar unsuru olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini savundu.

Başkan Barzani de Daniel Krebber’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Almanya'nın terör örgütü DAİŞ’le mücadelede Peşmergeye sağladığı desteği takdir etti ve Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkilerin güçlenmesini memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.

Terör meselesine ilişkin olarak Başkan Barzani, DAİŞ teröristlerinin askeri olarak başarısızlığa uğradığını ancak terörizmin yükselişinin ardındaki nedenlerin hala mevcut olduğunu dile getirerek, Irak, Suriye ve bölgedeki terör sorunuyla mücadelede taraflar arasında daha fazla özen ve koordinasyon gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki barış süreci, Suriye'deki son gelişmeler ve Irak Parlamento seçimleri de görüşmede ele alınan konular oldu.