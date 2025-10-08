DEM Parti'den "Demirtaş" tepkisi: Adalet Bakanı başvuruyu hemen geri çekmeli

21 dakika önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), iktidarın Kobani Davasını “intikam davası” olarak yürüttüğünü belirtirken, “Bu kumpasa Adalet Bakanlığının son vermesini ve itirazlarını geri çekmesini bekliyoruz. Adalet Bakanı bu başvuruyu hemen geri çekmelidir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına yapılan itiraza ilişkin Adalet Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

İktidarı, “Gerçek anlamda ülkeyi bir açık cezaevine çeviren, ülkede hukuk adına ne varsa katleden; ülkenin yerleşmiş bütün normlarını, evrensel değerlerini, uluslararası sözleşmeleri yerle yeksan eden bir uygulamayla karşı karşıyayız. Adalet Bakanlığının ve AKP hükümetinin bizzat bunların uygulayıcısı ve yürütücüsü olduğunu görüyoruz.” sözleriyle eleştiren DEM Parti, “Selahaddin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer bütün Kobani Davası tutsaklarının yıllardır bir siyasi davanın sonucu olarak cezaevinde rehine pozisyonunda tutulduğunu” savundu.

"Dün Adalet Bakanlığı Strazburg’da AİHM’in üçüncü defa Demirtaş hakkında aldığı karara itiraz etti." denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Şimdi ne diyorlar? Bir öncekinde, yani üçüncü karar mahkemeye sunulduğunda, karar kesinleşmedi diye tahliyesini engellediler. Oysa eğer gerçekten kesinleşmiş bir karar bekleniyorsa AİHM’in halihazırda Büyük Daire tarafından kesinleştirilmiş iki kararı var. Onlara uymak için ne bekliyorsunuz diye sormak istiyoruz Adalet Bakanlığına ve AKP hükümetine. AİHM kararlarını uygulamayan, AYM kararlarını uygulamayan, uluslararası hukuku hiçe sayan ve gün geçtikçe ülkeyi hukuksuzlukta dibe batıran bir anlayışla karşı karşıyayız."

İktidarın, Kobani Davasını “intikam davası” olarak yürüttüğünü değerlendirilmesi yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:

“Bugün barışın da, demokrasinin de temel ihtiyacı haksız, hukuksuz tutuklamaların son bulunmasıdır. Cezaevlerindeki siyasi tutsakların serbest bırakılmasıdır. Adaletin tecelli etmesidir. Biz bir kez daha Adalet Bakanlığının önünde adalet için, hukuk için, arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın özgürlüğü için mücadele edeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımızı alıncaya kadar, onların özgürlüğünü sağlayıncaya mücadelemiz devam edecek. Bu hukuk tanımaz anlayışa karşı sessiz kalmadık, bundan sonra da asla sessiz kalmayacağız diyoruz."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Bu, hukuk değil kumpastır. Bu kumpasa Adalet Bakanlığının son vermesini ve itirazlarını geri çekmesini bekliyoruz. Bir barış sürecinde, bunca fedakarlıkla ve sorumlulukla yürüttüğümüz müzakere sürecinin Adalet Bakanlığı eliyle zehirlenmesini kabul etmiyoruz. Adalet Bakanı bu başvuruyu hemen geri çekmelidir." açıklamasında bulundu.