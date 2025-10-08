Yedi belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

54 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) bağlı Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın da olduğu 7 belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) geçti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü bugün TBMM'de AK Parti Grup toplantısını gerçekleştirdi.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunun Erdoğan toplantının ardından AK Parti'ye yeni katılan 7 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının listesi şöyle:

1- Ardahan Göle - Gökhan Budak - CHP

2- Gümüşhane Şiran - Abdulbaki Kara - DP

3- Muş Bulanık Rüstemgedik Beldesi - Abit Özdemir - DEVA

4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi - Uşak Ataş - DEVA

5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi - Eşref Varol - YRP

6- Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP

7- Bingöl Merkez Sancak Beldesi - Hayrettin Küçük - YRP

Ardahan’da CHP'li Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, verdiği röportajda, "İçim yanarak istifa etmek zorunda kaldım. Ben artık bağımsız kalacağım. Göle halkının yanında olmayı sürdüreceğim." demişti.