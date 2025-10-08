Almanya, Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri geliştirme taahhüdünü yineledi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya’nın yeni Irak Büyükelçisi Daniel Krebber ile Peşmerge güçlerine sağlanan desteğin devamı dahil birçok konuyu görüştü.

Başbakan Mesrur Barzani, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, Almanya’nın yeni Irak Büyükelçisi Daniel Krebber ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Daniel Krebber’e yeni görevinde başarılar dileyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yeni görevinde kendisine tam destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Alman Büyükelçi de ülkesinin ikili ilişkileri daha da geliştirme arzusunu yineledi.

Görüşmede, Peşmerge'ye verilen desteğin devamı, Irak Parlamento seçimleri ve Irak ile bölgedeki genel durum masaya yatırıldı.