Yerlikaya: 32 ilde DAİŞ operasyonunda 170 şüpheli yakalandı

2 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde terör örgütü DAİŞ'e yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bugün (19 Aralıkm 2025 Cuma) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DAİŞ mensubu olduğu ve örgüte finans sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 32 ilde son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, geçmiş dönemlerde DAİŞ içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 170 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk etapta; 10’u tutuklandı. 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor."