Neçirvan Barzani’den Ezi Orucu Bayramı mesajı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ezi Orucu Bayramı vesilesiyle Ezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg ve tüm Ezidileri tebrik eder ve onlara tam desteğini yineledi.

Neçirvan Barzani, bugün (19 Aralık 2025 Cuma günü) Ezidi Kürtlerin Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

"Ezi Orucu Bayramı vesilesiyle Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Ezidilerini tebrik ediyorum." diyen Neçirvan Barzani, mesajında, Ezidilere mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Bu nedenle tüm Ezidilere ve haklarına desteğini yineleyen Neçirvan Barzani, mesajının sonunda, "Şengal'deki durumun normalleştirilmesi, yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi ve bölgelerinin yeniden inşası için gösterdiğimiz çabaların devam edeceğine dair kendilerine güvence veriyoruz." idadelerine yer verdi.

Ezidiler “Büyük Oruç Bayramı” olarak da bilinen Ezi Bayramı’ndan önceki 3 gün oruç tutar.

Orucun ardından gelen cuma gününde ise Ezi Bayramı kutlanır.