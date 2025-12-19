DEM Parti'den Leyla Zana'ya yönelik nefret söylemine tepki

"En sert biçimde kınıyoruz"

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Leyla Zana şahsında kadınlara yönelik cinsiyetçi saldırıyı ve nefret söylemini en sert biçimde kınadı.

DEM Parti, Bursaspor-Somaspor karşılaşmasında tribünlerde Leyla Zana'ya yönelik edilen hakaretlere tepki göstererek yazılı bir açıklama yaptı.

Bursaspor-Somaspor karşılaşmasında tribünlerde Leyla Zana'ya yönelik nefret diline karşı ilgili bakanlık ve kurumları sorumluluk almaya davet eden DEM Parti, açıklamasında, "Tribünlerden yayılan bu zehirli dil erkek egemen, ırkçı ve faşizan bir zihniyetin dışavurumudur." ifadesini kullandı.

Bursaspor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu ve müsabakadan sorumlu tüm birimlerin derhal harekete geçmeye çağırıldığı açıklamada, "Cinsiyetçi küfür suçtur, nefret söylemi suçtur, hedef gösterme suçtur! Sessiz kalan herkes bu suça ortaktır. " denildi.

Açıklamanın sonunda, "Türkiye'nin acilen bir ayrımcılıkla mücadele mevzuatına ihtiyaç duyduğu bu son örnekten de açıkça görülmektedir. Ayrımcılık ve nefret söylemi ceza hukuku içinde ayrı bir bölüm halinde düzenlenmelidir. İfade özgürlüğü sınırının dışında bulunan nefret söylemine karşı cezai yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır." denildi.

Leyla Zana şahsında kadınlara yönelik cinsiyetçi saldırıyı ve nefret söylemini en sert biçimde kınıyoruz.



En son örneğini tribünlerde gördüğümüz bu nefret diline karşı ilgili bakanlık ve kurumları sorumluluk almaya davet ediyoruz.



Tribünlerden yayılan bu zehirli dil erkek… pic.twitter.com/jVOB76a4CI — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) December 18, 2025

Bursaspor ile Somaspor arasında 16 Aralık tarihinde oynanan karşılaşmada bir Bursasporlu taraftarlar Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan tezahüratlarda bulunmuştu.

Söz konusu video, sosyal medyada yayılmasının ve milyonlarca kullanıcının önüne düşmesinin ardından tepkilere yol açmıştı.