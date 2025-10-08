Bakan Muhammed: Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan Limanı'na 2,1 milyon varil petrol ihraç edildi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed, petrol ihracatının başlangıcından bu yana Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan Limanı'na yaklaşık 2,1 milyon varil petrol ihraç edildiğini söyledi.

Bakan Muhammed, 5 Ekim 2025 Pazar günü, Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına katıldı.

Programda K24’e özel açıklamalarda bulunan Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed, "Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan Limanı'na bugüne kadar 2,1 milyon varilden fazla petrol ihraç edildi. Günlük 800 bin varile kadar petrol ihraç ediliyor." dedi.

Kürdistan Bölgesi'nde şu anda günde 250 bin varil petrol üretildiğini belirten Kemal Muhammed, bunun 50 bininin iç ihtiyaçlar için kullanılacağını ifade etti.

Kamal Muhammed, Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol sahalarının yönetim, veri ve miktar açısından Ceyhan Limanı'na taşınmasının daha önce olduğu gibi Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yönetildiğini, SOMO'nun ise sadece petrolü pazarlamakla görevli olduğunu söyledi.

SOMO aracılığıyla petrol satışından elde edilen gelirin bir kısmının, Irak Hükümetine teslim edileceğini aktaran Bakan Muhammed, "Diğer şirketlerin gelirleri özel bir hesaba aktarılacak ve ay sonunda Kürdistan Bölgesi Hükümetinin onayıyla petrol şirketleri paylarını alacak." dedi.

Paris Tahkim Mahkemesi kararına göre Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarından ham petrol ihracatı 25 Mart 2023'te durdurulmuştu. Ancak, Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında 30 ay süren müzakerelerin ardından, petrol yatırım şirketleriyle Kürdistan ham petrolünün ihracatının yeniden başlatılması konusunda üçlü bir anlaşmaya varıldı.