İsrail ve Hamas'ın Gazze planının ilk aşamasını onayladığı bildirildi

32 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas’ın Mısır’da yürütülen müzakereler sonucunda Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıkladı. Anlaşma kapsamında İsrail çekilecek, esir takası başlayacak.

Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklaması, Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'den yetkililerin arabuluculuğunda Mısır'da üç gündür yapılan dolaylı görüşmelerin ardından geldi.

ABD Başkanı açıklamasında, "Bu TÜM rehinelerin kısa süre içinde serbest kalması ve İsrail'in askerlerinin Güçlü, Dayanıklı ve Daimi Barışa ilk adım olarak üzerinde uzlaşılan hatlara geri çekilmesi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

"Bu Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, tüm çevre ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri için harika bir gün.” diyen Trump, Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür etti.

Ancak Trump açıklamasında, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin gelecekteki yönetimi gibi tartışmalı konulara bir netlik getirmedi.

Hamas’tan açıklama

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulanırken, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." sözleri kullanıldı.

Trump, ateşkes anlaşmasına garantör devletler, çeşitli Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası çevrelere seslenilen açıklamada, İsrail hükümetinin anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in planlarına karşı onurlu duruş sergileyen Filistinlilerin selamlandığı açıklamada, "Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."

Netanyahu'dan ateşkese ilişkin ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin, "Tanrı’nın izniyle tüm hepsini (esirleri) geri getireceğiz." ifadesine yer verdi.