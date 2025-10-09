Neçirvan Barzani Ankara yolcusu: Erdoğan'la bir araya gelecek

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, resmi bir ziyaret çerçevesinde Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 9 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün), Neçirvan Barzani’nin resmi bir ziyaret kapsamında Ankara’ya gideceği belirtildi.

Ziyaret çerçevesinde Neçirvan Barzani’nin, Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkileri, bölgedeki genel durum ve ortak ilgi alanına giren çeşitli konuların ele alınacağı aktarıldı.