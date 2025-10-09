Neçirvan Barzani resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de

55 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere resmi bir ziyaret kapsamında Ankara’ya gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığının programına göre Neçirvan Barzani ilk olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme yapacak.

Neçirvan Barzani, öğleden sonra da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından 9 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün) yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin resmi bir ziyaret kapsamında Ankara’ya gideceği belirtilmişti.

Neçirvan Barzani ve Erdoğan arasındaki görüşmede, Türkiye’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkileri, bölgedeki genel durum ve ortak ilgi alanına giren çeşitli konuların ele alınacağı aktarılmıştı.