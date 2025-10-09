Türkiye: Ateşkesin tam olarak uygulanmasını bekliyoruz

25 dakika önce

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylaması müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD’nin çabalarını takdirle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze’de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz.” denilen açıklamada, varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasının beklendiği belirtildi.

"Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, insani bir felaketin yaşandığı Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması” gerektiği vurgulanan açıklamada, Türkiye’nin bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edeceği dile getirildi.

"Orta Doğu’da kalıcı barış ancak İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkündür." denilen açıklamada, "Ateşkes müzakerelerinde sağlanan bu ivmenin önümüzdeki dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasını umuyoruz. Ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD’nin çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarında da katkı ve desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.